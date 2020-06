FOTO:Croatia Arilines želi bazo tudi na Brniku

Ljubljana – Ljubljansko letališče po propadu Adrie Airways ni več domače za nobenega letalskega prevoznika. V prihodnje pa bi lahko bilo dom za eno ali dve letali hrvaške letalske družbe. Interes Croatie Airlines je vzpostavitev direktnih rednih povezav z Brnika, potrjujejo na ministrstvu za infrastrukturo. Za to bi verjetno pričakovali finančno spodbudo slovenske države.O vzpostavitvi letalskih povezav so se predstavniki Croatie Airlines pogovarjali s Fraportom Slovenija, upravljavcem ljubljanskega letališča, ter predstavniki gospodarskega in infrastrukturnega ministrstva, so nam potrdili v vseh omenjenih institucijah. ...