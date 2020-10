Dama Carolyn iz CBI poziva k modrosti

»Lahko se dogovorimo, moramo se dogovoriti,« je pred nadaljevanjem trgovinskih pogajanj med EU in Združenim kraljestvom pogajalce (in javnost) spodbujala generalna direktorica Konfederacije britanske industrije (CBI) Carolyn Fairbairn. Po besedah te zelo vplivne poslovne ženske zdaj vstopajo v odločilni krog »pet minut pred dvanajsto«, saj se bo prehodno obdobje za trgovino po brexitu izteklo 31. decembra.Medijska hiša BBC poroča, da mora biti po besedah britanskega premiera Borisa Johnsona trgovinski sporazum med Veliko Britanijo (VB) in EU sklenjen do 15. oktobra, da ga bo mogoče izvajati od 1. januarja 2021. V prehodnem obdobju ...