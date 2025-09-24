Damir Črnčec: Znanje pretvorimo v visoko tehnološka delovna mesta

V nadaljevanju preberite:

Pomočnik predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga in predsednik nadzornega sveta nedavno ustanovljene družbe Dovos, družbe za obrambo, varnost in odpornost, Damir Črnčec, zavrača očitke, da država pretirano hiti z vlaganji v oživitev obrambno industrijo.

»A hitimo? Ne, jaz trdim, da zamujamo, in tisti, ki ste v gospodarstvu, veste, da smo zelo pozni, hkrati je pa tukaj zelo jasna pozitivna konotacija, če temu tako rečemo. Tudi, če se danes vojna ustavi, to je pa moje osebno prepričanje, v Ukrajini in se ne bo. Ta krvaveča rana bo trajala še kar nekaj časa, žal, torej je pred nami vsaj desetletni cikel, v katerem se bo vlagalo v Evropi v te strukture,« pravi Črnčec, ki področje obrambe odlično pozna, saj je celotno kariero gradil v vojski in na obrambnem ministrstvu.