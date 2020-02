Danes bomo izvedeli, kako uspešno smo lani gospodarili

Ljubljana – Statistični urad (Surs) bo danes predstavil podatke o rasti slovenskega bruto domačega proizvoda v zadnjem četrtletju 2019 in v celotnem lanskem letu, izvedeli pa bomo tudi, kakšne so bile zasebna potrošnja in investicije in za koliko so se spremenile cene na mesečni in letni ravni. Večina analitikov sicer za lani napoveduje povišanje BDP v razponu med 2,5 in 2,9 odstotka, brez upoštevanja sezonskih vplivov.



V Umarju so nam povedali, da bodo nove podatke o rasti BDP v zadnjem četrtletju 2019 in razpoložljive podatke in napovedi za mednarodno okolje že v kratkem uporabili pri pripravi pomladanske makroekonomske napovedi, ki bo nared v prvi polovici marca.



Spomnimo, v lanskem tretjem četrtletju je bil BDP pri nas 2,3 odstotka višji kot v istem obdobju 2018, ob izločitvi sezonskih vplivov pa je bila rast celo le še dvoodstotna. Izstopalo je zlasti zmanjšanje naložb v transportno opremo za kar 6,9 odstotka, ki je izražalo previdnost transportnih podjetij pri investiranju v nova prevozna sredstva. Analitiki so v tem zaznali pričakovanja, povezana z upočasnitvijo rasti ali stagnacijo industrijske proizvodnje v regiji.



Gospodarska rast se sicer pri nas umirja že od jeseni 2018. V prvih treh lanskih četrtletjih se je BDP glede na isto obdobje predlani brez sezonske prilagoditve povišal za 2,7 odstotka. Če bi imeli v zadnjem četrtletju lani enako gospodarsko dinamiko kot v tretjem, bi bila naša lanska rast na letni ravni 2,6-odstotna, so novembra ocenili v Sursu. To je sicer manj od napovedi Umarja, ki je za lani predvidel 2,8-odstotno gospodarsko rast.