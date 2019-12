Danes dan D v bitki za Karavanke

Družba za avtoceste (Dars) bo danes izvedla pogajanja za izbor izvajalca za gradnjo druge cevi predora Karavanke. Na pogajanjih bodo trije ponudniki nižali ceno. Posel bo, če ne bo nepričakovanih preobratov, dobil najcenejši.Dars je na pogajanja povabil tri ponudnike. Najnižjo ponudbo je oddal turški Cengiz (99,6 milijona evrov), sledita konzorcija Kolektor CPG, Riko in turški Yapi Merkezi (121 milijonov evrov) ter Implenia Avstrija, Implenia Švica in CGP Novo mesto (121,5 milijona evrov).Pogajanja bodo predvidoma končana danes. Dars sicer po teh še ne bo izdal sklep o izbiri izvajalca. Tega morata prej potrditi uprava in nadzorni svet, nanj pa bo mogoča še pritožba na državno revizijsko komisijo.Pogajanje bo potekalo v štirih krogih, najmanjše možno znižanje cene v enem krogu pa bo milijon evrov. Pri Cengizu so na včerajšnji novinarski konferenci izrazili začudenje, da mora tudi turško podjetje v vsakem naslednjem krogu pogajanj znižati ceno za en milijon, medtem ko ostalim ponudnikom ponudbe ni treba niti izenačiti ali znižati cene.Predsednik Cengizaje izrazil prepričanje, da nihče ne more doseči njihove cene in da bodo dobili posel. Napovedal je, da bodo delovno silo v največji možni meri iskali v Sloveniji: »Če je ne bomo našli, jo bomo pripeljali iz Turčije. Glede na to, da so pri gradnji tunelov zelo izkušeni, bomo te delali sami, ostala dela pa s slovenskimi partnerji.«