Danes Hormuška ožina, jutri Tajvan

Zgodovina je neusmiljena učiteljica za omahljivce.

Večina šolarjev se nauči, da ima Zemlja obseg približno 25.000 milj (40.000 kilometrov). Ne naučijo pa se, da je svetovno gospodarstvo odvisno le od stotih milj. Zaprtje dveh ozkih morskih poti, Hormuške in Tajvanske ožine, lahko gospodarstvo vrne v preteklost, če ne v kameno dobo, kamor je ameriški predsednik Donald Trump grozil, da bo z bombardiranjem spravil Iran, pa vsaj v sredino 20. stoletja, preden so Rolling Stonesi prvič zaigrali na radijskih valovih. V zadnjem mesecu in pol je Iran Hormuško ožino, ki je na najožjem mestu široka približno 34 kilometrov, spremenil v plavajočo strelsko galerijo. Ladijski promet se je močno zmanjšal, tankerji nervozno krožijo, medtem ko iranske hitre ladje in brezpilotniki igrajo pirate. Zastoj je zadušil svetovno gospodarstvo, saj velik delež ...