Danes zamuda lahko pomeni težave

Sedanja kriza, ki jo je sprožila epidemija covida-19, je nekaterim gospodarskim dejavnostim močno otežila položaj. Največ posledic zaradi zmanjšanja prometa čutijo v gostinstvu in turizmu ter dejavnosti letalskega prevoza potnikov, posledično pa tudi proizvajalci letal. Zmanjšanje prometa običajno negativno vpliva na kazalnike zadolženosti, posledično pa to vpliva na slabšo plačilno disciplino in povečevanje zapadlih obveznosti, vse to pa seveda povzroča znižanje bonitetnih ocen, opozarjajo v družbi Coface. Marsikdo ima manj prometa»Podjetja nam sporočajo, da so bili zaradi epidemije nekateri njihovi partnerji ...