Zakonca Južna prevzemata na Hrvaškem

Družba CGP je uspešno sklenila prevzem proizvodnega obrata betonskih prefabrikatov Beton Lučko v Karlovcu, enega vodilnih proizvajalcev prednapetih betonskih elementov na Hrvaškem, so sporočili iz družbe. CGP je sicer del skupine Perspektiva, ki ga obvladujeta Dari in Vesna Južna. Obrat bo poslovanje nadaljeval pod novim imenom CGP Elementi. Kupcem bo tudi v prihodnje zagotavljal visokokakovostne prednapete betonske konstrukcije za industrijske hale in mostove, betonska ohišja za transformatorske postaje ter širok nabor elementov za cestno in železniško infrastrukturo. Zaradi strateške lege v Karlovcu bo podjetje CGP Elementi pomembno proizvodno in distribucijsko središče za preskrbo kupcev na Hrvaškem, v Sloveniji in drugih trgih v regiji. Prevzem hkrati pomeni nadaljnjo širitev ...