Dars bo pregledal, kako skrajšati gradnjo tretje razvojne osi

Ministrica za infrastrukturno Alenka Bratušek, del uprave Darsa in župani občin, po katerih bo potekal severni del tretje razvojne osi, so se včeraj sestali in preučili časovni načrt gradnje posameznih odsekov hitre ceste. Župani niso zadovoljni z zamikom gradnje in upajo na pospešitev. Župan Prevalj Matic Tasič je kot leto, ko bi se lahko vozili po cesti do Slovenj Gradca, omenil ...