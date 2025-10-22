  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Novice

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    Davčna olajšava za dodatno pokojninsko zavarovanje je ena redkih ugodnosti, pri katerih država nagrajuje odgovorno finančno ravnanje posameznikov. FOTO: Depositphotos
    Davčna olajšava za dodatno pokojninsko zavarovanje je ena redkih ugodnosti, pri katerih država nagrajuje odgovorno finančno ravnanje posameznikov. FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    22. 10. 2025 | 13:14
    22. 10. 2025 | 13:15
    10:57
    Plačilo dohodnine je stalnica, ki nas spremlja vse življenje, ob vsaki letni napovedi in vsakem obračunu dohodkov. A le redki vedo, da obstaja popolnoma zakonita možnost, kako to obremenitev zmanjšati in hkrati poskrbeti za svojo finančno prihodnost. Z dodatnim pokojninskim zavarovanjem (DPZ) lahko posameznik vsako leto zniža svojo davčno osnovo, kar pomeni, da plača manj dohodnine, obenem pa dolgoročno varčuje za čas po upokojitvi. Varčevanje za pokojnino namreč spodbuja tudi država. Individualna vplačila vam znižajo dohodninsko osnovo, kar pomeni, da del vplačane premije dobite povrnjene pri poračunu dohodnine. Osnovna ideja je: če del vloženih sredstev namenite za svojo pokojnino, imate pravico, da za ta znesek zmanjšate svojo letno davčno osnovo.

    Ena redkih ugodnosti, pri katerih država nagrajuje odgovorno ravnanje

    Davčna olajšava, ki jo omogoča dodatno pokojninsko zavarovanje, je ena redkih ugodnosti, pri katerih država dejansko nagrajuje odgovorno ravnanje posameznikov, ki pravočasno razmišljajo o svoji pokojnini. Kljub temu mnogi te priložnosti ne izkoristijo, bodisi zato, ker ne poznajo podrobnosti, bodisi zato, ker menijo, da so takšne ugodnosti rezervirane le za tiste z višjimi dohodki.

    Modra zavarovalnica, največji ponudnik dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, že leta opozarja, da to ni abstrakten davčni mehanizem, temveč konkretna, merljiva korist. Vsakdo, ki varčuje samostojno ali prek delodajalca, lahko s premišljenim vplačilom prihrani več sto evrov na leto in si hkrati gradi varno finančno rezervo za prihodnost.

    Ena najpogostejših zmot je prepričanje, da posameznik, za katerega že vplačuje delodajalec, ne more več samostojno varčevati z davčno ugodnostjo. To preprosto ne drži. Prav tako davčna olajšava ni namenjena le tistim z višjimi dohodki. Tudi posamezniki s povprečnimi plačami lahko izkoristijo več sto evrov prihranka letno. Olajšava ni privilegij, ampak je spodbuda za vse, ki razmišljajo dolgoročno in želijo izkoristiti vse prednosti, ki jih ponuja sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja.

    Kako deluje davčna olajšava za dodatno pokojninsko zavarovanje?

    Tudi posamezniki s povprečnimi dohodki lahko z uveljavljanjem davčne olajšave občutno zmanjšajo svojo davčno osnovo. FOTO: Depositphotos
    Tudi posamezniki s povprečnimi dohodki lahko z uveljavljanjem davčne olajšave občutno zmanjšajo svojo davčno osnovo. FOTO: Depositphotos

    Višina olajšave

    Zakon določa, da lahko posameznik uveljavlja olajšavo do 5,84 % bruto letnih dohodkov. V praksi to pomeni, da se iz vašega letnega bruto dohodka izračuna mejni znesek, ki ga lahko vključite v DPZ in ga uveljavljate kot davčno olajšavo. Najvišji možni absolutni znesek, ki ga lahko uveljavljate, pa je 3.054,65 EUR letno. Torej četudi 5,84 % vaših bruto dohodkov presega ta znesek, je olajšava omejena z zgornjo mejo.

    Kako se znižuje davčna osnova

    Če v določenem letu vplačate sredstva v DPZ, ta vplačila zmanjšajo vaš skupni bruto dohodek za znesek, ki ga lahko uveljavljate, seveda do zgornje dovoljene meje. Na ta način se vaša davčna osnova zmanjša, kar pomeni, da se davek obračuna na manjši znesek, rezultat pa je dejanski finančni prihranek.

    Kdo lahko uveljavlja olajšavo

    Davčna olajšava za dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjena vsem zavarovancem, ne glede na to, ali varčujejo samostojno ali prek delodajalca. Če delodajalec za vas že vplačuje premijo, a ta ne dosega zakonske meje, lahko sami dodate razliko in tako uveljavljate davčno olajšavo za svoj del. Pomembno je le, da skupni znesek vplačil – torej seštevek delodajalčevih in vaših prispevkov – ne preseže zakonske meje 5,84 % bruto letnih dohodkov oziroma 3.054,65 EUR.

    Pri javnih uslužbencih se delodajalčeva vplačila v kolektivno shemo ne vštevajo v skupni znesek, kar pomeni, da lahko sami izkoristijo celotno davčno olajšavo (5,844 % bruto plače). Vsi, ki ste vključeni v kolektivno shemo dodatnega pokojninskega zavarovanja, lahko varčevanje dopolnite do dovoljenega zneska in pri tem zmanjšate svojo davčno osnovo.

    Večletni pogled

    Davčna olajšava je koristna že v posameznem letu, njen učinek pa je še večji, če dodatno pokojninsko varčevanje ohranjate daljše obdobje. Vsako leto, ko izkoristite davčno olajšavo in hkrati varčujete v dodatnem pokojninskem zavarovanju, prihranite pri davku ter postopno gradite svoj finančni kapital za varno upokojitev.

    Koliko lahko v 10 letih prihranite pri dohodnini?

    Posameznik z bruto plačo 2.200 EUR lahko prihrani do 4.011,30 EUR. Sočasno pa se vam vplačane premije plemenitijo v skladu življenjskega cikla in tako varčujete za dodatno pokojnino.

    Pri izračunu je upoštevana veljavna zakonodaja za leto 2023, bruto plača, splošna davčna olajšava in olajšava za individualna vplačila.

    Prihranek, ki ga občutite že danes

    V Modri zavarovalnici varčuje več kot 315.000 posameznikov, pokojnino pa prejema že več kot 56.000 ljudi. FOTO: Depositphotos
    V Modri zavarovalnici varčuje več kot 315.000 posameznikov, pokojnino pa prejema že več kot 56.000 ljudi. FOTO: Depositphotos

    Davčna olajšava je prihranek, ki se pozna pri vsakoletni dohodnini. Če ima posameznik bruto plačo 2.500 evrov na mesec oziroma 30.000 evrov letno, znaša meja za davčno olajšavo 1.752 evrov. Če v dodatno pokojninsko zavarovanje vplača 1.500 evrov letno, se za ta znesek zmanjša njegova davčna osnova. Pri povprečni davčni stopnji 27 % to pomeni približno 405 evrov manj dohodnine.

    Z drugimi besedami, del denarja, ki bi sicer končal v državni blagajni, ostane v vaših rokah in se hkrati nalaga za vašo prihodnjo pokojnino.

    Vsak evro šteje – danes pri davku, jutri pri pokojnini

    Z rednim vplačevanjem v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko vsako leto prihranite več sto evrov pri dohodnini in hkrati varčujete za prihodnost. FOTO: Depositphotos
    Z rednim vplačevanjem v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko vsako leto prihranite več sto evrov pri dohodnini in hkrati varčujete za prihodnost. FOTO: Depositphotos

    Davčna olajšava pri dodatnem pokojninskem zavarovanju je prijetna in oprijemljiva kratkoročna nagrada. Vsak evro, ki ga namenite varčevanju, takoj zmanjša vašo davčno obveznost. Toda njen pravi pomen presega trenutni prihranek. Gre za mehanizem, ki spodbuja dolgoročno finančno odgovornost in stabilnost posameznika.

    Sredstva, ki jih vplačujete danes, se v letih oplemenitijo in postopoma ustvarjajo dodatno pokojninsko rezervo, s katero boste po upokojitvi ohranili življenjski standard, ki ga državna pokojnina pogosto ne zmore več zagotoviti. Sistem javnih pokojnin temelji na medgeneracijski solidarnosti, vendar demografski trendi kažejo, da bo za dostojno življenje v starosti vse pomembnejše imeti tudi lastne prihranke. Tisti, ki začnejo varčevati zgodaj in redno, si zagotovijo večji donos zaradi učinka obrestnoobrestnega računa. Če te možnosti ne izkoristite, vsak mesec izgubljate potencialni prihranek, tako pri davku kot tudi pri prihodnji pokojnini.

    Najpogostejša vprašanja o davčni olajšavi

    Ali lahko davčno olajšavo uveljavim, če moj delodajalec že vplačuje premijo?

    Da. Če skupni znesek delodajalčevih in vaših vplačil ne preseže zakonske meje 5,84 % bruto letnih dohodkov oziroma 3.054,65 EUR, lahko svoj del vplačila uveljavljate kot davčno olajšavo. Če delodajalec plačuje manj, lahko razliko dopolnite sami. Pri javnih uslužbencih se delodajalčeva vplačila v kolektivno shemo ne vštevajo v skupni znesek, kar pomeni, da lahko sami izkoristijo celotno davčno olajšavo (5,844 % bruto plače).

    Ali moram biti vključen v dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca, da dobim olajšavo?

    Ne. Olajšavo lahko izkoristite tudi, če varčujete samostojno. Pomembno je le, da vplačujete v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja pri pooblaščeni zavarovalnici, kot je Modra.

    Sem že v kolektivni shemi. Ali to pomeni, da olajšave ne morem več izkoristiti?

    Ne. Če delodajalčeva vplačila ne dosegajo zgornje meje, lahko sami dodatno vplačate in za svoj del uveljavljate olajšavo. Pri javnih uslužbencih se delodajalčeva vplačila v kolektivno shemo ne vštevajo v skupni znesek, tako da lahko izkoristijo celoten znesek davčne olajšave.

    Koliko znaša najvišja možna olajšava?

    Najvišji znesek, ki ga lahko uveljavite, je 5,84 % vaših bruto letnih dohodkov, največ do 3.054,65 EUR. Če to mejo izkoristite, si lahko vsako leto prihranite več sto evrov pri dohodnini.

    Kdaj in kako lahko olajšavo uveljavim?

    Davčno olajšavo uveljavljate v letni dohodninski napovedi, pri čemer se vaša vplačila v DPZ upoštevajo samodejno, saj zavarovalnice poročajo FURS-u. Olajšava velja za vsa vplačila, izvedena do konca koledarskega leta.

    Če želite izvedeti, koliko pravega davčnega prihranka si lahko zagotovite, uporabite spletni kalkulator davčne olajšave.

    Kontaktirajte s svetovalcem Modre zavarovalnice, ki vam pomaga z osebnim izračunom, svetovanjem in vključitvijo v dodatno pokojninsko zavarovanje.

    080 23 45

    info@modra.si

    Digitalna poslovalnica

    Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov v Sloveniji in pomembno soustvarja domači pokojninski sistem. Upravljajo Krovni pokojninski sklad za javne uslužbence, v katerega so po zakonu vključeni vsi zaposleni v javnem sektorju, ter Modri krovni pokojninski sklad, namenjen gospodarstvu.

    V Modri danes varčuje več kot 315.000 posameznikov, pokojninsko rento pa prejema že več kot 56.000 ljudi. Samo v letu 2024 so izplačali več kot 42 milijonov evrov dodatnih pokojnin, kar potrjuje vlogo Modre kot ključnega partnerja pri zagotavljanju finančne varnosti v starosti.

    Naročnik oglasne vsebine je Modra zavarovalnica

