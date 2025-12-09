Davčne olajšave za večjo udeležbo delavcev na dobičku

Vlada je med obiskom v Zasavju vendarle potrdila predlog novega zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, ki ga je ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport s socialnimi partnerji uskladilo že pred dvema letoma. Glavni cilj zakona je s spremenjenimi pogoji omogočiti udeležbo delavcev pri dobičku v večjem obsegu kot doslej ter s tem povečati motiviranost in pripadnost delavcev do podjetij. Kot smo poročali, si ministrstvo prizadeva, da bi bil zakon sprejet še pred volitvami.

Predlog zakona na novo ureja udeležbo zaposlenih pri delitvi dobička. Povečuje se delež dobička, ki ga lahko podjetje razdeli med delavce z obstoječih največ 20 odstotkov na 33 odstotkov dobička posameznega poslovnega leta, prav tako se zvišuje zgornja omejitev izplačil. Ta naj bi se z 10 odstotkov povišal na 20 odstotkov letnega bruto zneska plač, od tega polovico (torej 10 odstotkov bruto mase plač) predstavljajo izplačila v denarju. Novi zakon odpravlja obvezno registracija pogodb, ki jih nadomešča obvestilo Finančni upravi.

Tri sheme

Predlog zakona predvideva tri sheme delitve dobička: denarno shemo z delitvijo dobička v denarju, družbeniško shemo z delitvijo dobička v deležih in delniško shemo z delitvijo dobička v delnicah. Nova ureditev delitve dobička med delavce je privlačna tako za podjetja kot za zaposlene, saj uvaja tudi ugodnejšo davčno olajšavo. Podjetja lahko za dobiček, ki ga izplačajo zaposlenim, že naslednje leto uveljavljajo 100-odstotno davčno olajšavo. Predlog zakona ob tem prinaša ugodnejšo davčno obravnavo dohodkov zaposlenih: na izplačila v denarju bo davek znašal 30 odstotkov, za prejete delnice in deleže pa 25 odstotkov. Prispevkov pa za to ne bo treba plačevati. Udeležba pri dobičku ostaja kot doslej prostovoljna za družbo in delavce. Pri dobičku pa morajo biti udeleženi vsi delavci pod enakimi pogoji in merili.

Ministrstvo za gospodarstvo pričakuje, da bo privlačnejša ureditev udeležbe zaposlenih pri dobičku podjetij povečala število vključenih podjetij, saj danes Slovenija dosega nizko vključenost podjetij v sheme delitve dobička med zaposlene, le 0,07 odstotka zaposlenih. To je kar 85-krat manj kot v Avstriji. Je pa taka ureditev razširjena v Franciji, kjer je kar 35 odstotkov zaposlenih udeleženih tudi pri dobičku.

Zadovoljstvo v Dewesoftu

Premier Robert Golob je dejal, da se predlaganim zakonom krepi pripadnost delavcev podjetjem in zmanjšuje vrzel med delodajalci in delojemalci.

Gospodarstvo se je ves čas zavzemalo za privlačnejšo ureditev udeležbe delavcev pri dobičku, kot jo imamo sedaj. Med zagovorniki tega zakona je tudi družba Dewesoft, ki jo je danes obiskala vlada. Soustanovitelj in direktor družbe Dewesofta Jure Knez je po poročanju STA zakon označil kot dober, se pa boji, da v Sloveniji ostaja »nek strah«, zaradi katerega potem spremembe težko zaživijo v praksi. Za napredovanje države so potrebni spoštovanje, zaupanje in konstruktiven dialog, je poudaril.

Predlog zakona je danes po informacijah STA na dopisni seji obravnaval tudi Ekonomsko-socialni svet.