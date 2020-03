Davki in interventni zakoni. Kaj morate vedeti

Kako se spreminjajo roki za predlaganje davčnih obračunov?



Kako se spreminjata akontacija dohodnine in akontacija davka od dohodkov pravnih oseb?

Kako se določa rok za določitev nove zavarovalne osnove?



Kako lahko zavezanec zaprosi za odlog in obročno plačilo davka?



Za kaj sta mogoča odlog in obročno plačilo?

Kaj je z informativnimi izračuni dohodnine?

Kaj morajo o odlogu prispevkov za socialno varnost vedeti samozaposleni?



Kateri samozaposleni do tega ukrepa ni upravičen?

Kako naj delodajalci, ki želijo uveljavljati nadomestilo plače, izpolnijo obrazec REK?

Državni zbor je sprejel več interventnih zakonov , ki se dotikajo tudi davčnega področja. S pojasnili finančne uprave (Furs) pojasnjujemo te spremembe.Rok za oddajo letnega obračuna davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej ) za lani se zamakne za dva meseca na 31. maj, ki se zaradi nedelje izteče 1. junija letos. Roki za oddajo obračunov DDPO in DohDej v primeru prenehanj, statusnih sprememb ali insolventnih postopkov ostajajo enaki kot do zdaj.V času trajanja interventnega zakona k zahtevi za omenjeno spremembo akontacije ne bo treba prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge. Vlogi bo treba priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto in podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove. Furs bo pripravil obrazec za izračun ocene. Davčni zavezanec predloži zahtevo za znižanje akontacije davka kot vlogo, ki jo vloži prek eDavkov kot lastni dokument, izjemoma pa lahko tudi po elektronski pošti. Pripravljen bo tudi elektronski obrazec.Zaradi preložitve roka oddaje letnega obračuna DohDej se skrajni rok za določitev nove zavarovalne osnove prelaga na junij letos. Nova zavarovalna osnova v letu 2020 se določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za junij 2020.Zavezanec lahko z vlogo, ki jo pošlje prek eDavkov ali izjemoma prek elektronske pošte, zaprosi za odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije novega koronavirusa.Denimo za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, inšpekcijske odločbe, po novem pa tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj (ne velja za prispevke za socialno varnost). V času odloga in obročnega plačila ne tečejo obresti.Skrajni rok za izdajo informativnih izračunov dohodnine se s konca maja prelaga na konec junija. Rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine – če zavezanec ne prejme informativnega izračuna – pa se s konca julija preloži na konec avgusta. Furs bo fizičnim osebam brez dejavnosti izdal informativni izračun dohodnine v takšnih rokih kot pretekla leta. Fizične osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov, pa bodo svoj informativni izračun dohodnine prejele do konca junija.Samozaposlenim bo zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v aprilu, maju in juniju letos. Do odloga bo zavezanec upravičen avtomatično, torej mu ne bo treba vlagati vloge. Neporavnane prispevke mora upravičenec poravnati najkasneje do 31. marca 2022. Plačilo je možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. marca 2022 na zneske odloženih prispevkov ne tečejo zamudne obresti.Če ima neporavnane obveznosti, ki zapadejo v plačilo do 28. februarja letos, višje kot 50 evrov in jih ne bo poravnal do 6. aprila 2020. Če obveznosti poravna do tega datuma, mu bo avtomatsko brez vloge odobren odlog plačila prispevkov po tem zakonu. Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki.Delodajalec bo pravico do povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil pri zavodu za zaposlovanje. Delodajalec mora ob izplačilu nadomestila plače, najkasneje na dan izplačila, predložiti obrazec REK-1. Na obrazcu REK ni predvideno ločeno posredovanje podatka o tem, da bo delodajalec naknadno uveljavljal delno povračilo nadomestila plače. Na Fursu pojasnjujejo, da mora delodajalec za namene poročanja podatkov za oblikovanje pokojninske osnove izplačano nadomestilo vpisati v polje M02.