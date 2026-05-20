Del slovenske industrije z visoko izgubo

Slovenske gospodarske družbe so lani glede na poslana letna poročila ustvarila 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je realno desetino, nominalno pa 13 odstotkov več kot leto prej. Z neto dobičkom so poslovale vse dejavnosti, le štiri od dvajsetih so ustvarile nižjega kot leta 2024, kažejo podatki Ajpesa.

Podrobneje smo analizirali poslovanje predelovalnih dejavnosti, ki je z lani ustvarjenimi 42 milijardami evrov prihodkov za trgovino druga največja dejavnost v državi in je ustvarila največji neto čisti dobiček, in sicer 1,9 milijarde evrov. Kaj kaže analiza in kakšne so napovedi za letos?