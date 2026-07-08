Dela na drugem tiru proti koncu: v Glinščici nameščajo ventilatorje

Nameščajo dva velika ventilatorja na 13-kilometrski neprekinjeni predorski povezavi.

250 kubičnih metrov zraka v sekundi bosta potisnila dva ventilatorja premera 3,5 metra. Skupaj tehtata 17 ton in bosta igrala ključno vlogo v izrednih primerih.Le še nekaj mesecev in dela na drugem tiru od Divače do Kopra bodo končana. Podjetje Riko te dni na njem namešča enega največjih in najzmogljivejših ventilatorjev za železniške predore v regiji. Ventilatorja bosta dva, njuna ključna naloga pa bo prezračevanje v določenih primerih in predvsem aktivna protipožarna zaščita. V primeru izrednega dogodka bosta služila prezračevanju v predorih ali ustvarila nadtlak, ki bo preprečeval širjenje dima v evakuacijske poti, s čimer bosta omogočila varno evakuacijo ljudi in dostop reševalnih ekip in gasilcev. Tako so po cesti pripeljali veliki ventilator iz Španije. Foto 2TDK V dolini Glinščice ...