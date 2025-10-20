Delavce bodo zamenjali intelektualci in roboti

V nadaljevanju preberite:

Logistična panoga se je znašla na prelomni točki, kjer avtomatizacija ni več zgolj orodje za postopno optimizacijo, temveč strateški imperativ, ki ga narekujejo globalni megatrendi. Konvergenca naprednih tehnologij, kot so umetna inteligenca (UI), robotika in internet stvari (IoT), pospešuje preobrazbo, ki jo Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu o prihodnosti dela za leto 2025 opisuje kot neizogibno.

Podatki kažejo, da kar 86 odstotkov delodajalcev pričakuje, da bo umetna inteligenca preoblikovala njihovo poslovanje, medtem ko 58 odstotkov enako napoveduje za robotiko in avtomatizacijo. Ta prehod ni več postopna evolucija, temveč eksponentna sprememba, ki jo poganjajo globoki ekonomski, demografski in tržni pritiski.

Eksplozivna rast e-trgovine je korenito spremenila pričakovanja potrošnikov, ki zdaj zahtevajo skoraj takojšnjo dostavo, kar ustvarja izjemen pritisk na učinkovitost in hitrost dobavnih verig.

Hkrati se podjetja soočajo z naraščajočimi stroški dela in upočasnjeno gospodarsko rastjo, kar jih sili v iskanje radikalnih rešitev za zniževanje operativnih stroškov.