Delavski nadzorniki bi morali biti plačani enako kot predstavniki kapitala

Slovenija poleg skandinavskih držav, Nemčije in Avstrije sodi med članice EU, ki imajo v zakonu urejeno soupravljanje delavcev pri upravljanju podjetij. To področje tudi zaradi evropskih direktiv in dodatnih nalog za delavske predstavnike postaja vse bolj kompleksno. Zato bi morali biti delavski predstavniki v nadzornih svetih in upravah družb plačani enako kot njihovi kolegi, ki so jih imenovali lastniki podjetja, so se strinjali udeleženci konference korporativnega upravljanja Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS). Sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij se srečuje z določenimi izzivi. Da bi tudi to področje sledilo sodobnim smernicam korporativnega upravljanja, je ZNS že leta 2018 pripravil priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev v organih vodenja in nadzora, ki so jih ...