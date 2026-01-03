Delitev ustvarjenega dohodka

Delitev kolača mora slediti tudi gospodarskim rezultatom, ne samo dobrim željam.

Božičnica je bila konec preteklega leta verjetno ena najpogosteje uporabljenih besed v naši državi. Sredi septembra je vlada precej nepričakovano obvestila javnost o sprejetem sklepu izhodišč o uvedbi obvezne pravice delavcev do izplačila 14. plače (božičnice). Kot lahko beremo takratni vladni sklep, je vlada s to odločitvijo želela zagotoviti vsem delavcem dodatni dohodek, ki bi pripomogel k izboljšanju njihovega gmotnega položaja in zadovoljstva. Finančni minister je po seji vlade pojasnil, da to ni nagrada, ki jo dobi samo nekdo, ampak pravica, ki velja za vse. Predlog in poznejše sprejetje v parlamentu sta bila seveda deležna veliko pozornosti med ljudmi ter tudi težkih razprav na ekonomsko-socialnem svetu (ESS). Soglasja niso dosegli, a predlog je bil vseeno sprejet in v večini ...