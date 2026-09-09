Delnica Vzajemne v enem dnevu skočila za več kot 30 odstotkov

Indeks SBITOP Ljubljanske borze se je danes rahlo okrepil, ena od 11 članic indeksa pa po današnji rasti delnice močno izstopa. Gre za Vzajemno, katere vrednost je med trgovalnim dnem v najboljših trenutkih tudi za skoraj 37 odstotkov presegala zaključni tečaj, dosežen dan prej. Kupci so za delnico zdravstvene zavarovalnice plačevali od 1,60 do 2,14 evra, zadnji posel pa je bil sklenjen nekoliko niže, pri 2,07 evra, kar predstavlja več kot 32-odstotno rast. Gre šele za 26. primer, ko je zaključni tečaj Vzajemne znašal vsaj dva evra, rekordni dnevi pa še na prej ostaja prvi trgovalni dan, ko je cena zrasla tudi do 20 evrov (do konca prvega trgovalnega dne se je na koncu spustila na osem evrov). Spomnimo, da je nominalna vrednost delnice znašala en evro. Promet z delnicami Vzajemne je danes ...