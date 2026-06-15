Delničarjem NLB prvi obrok obljubljene dividende

Vstop največje slovenske banke z bančnimi storitvami v Albanijo je bolj predvidljiv kot vstop na Hrvaško.

Delničarji NLB bodo prihodnji teden prejeli 6,92 evra bruto dividende na delnico. Skupščina delničarjev je potrdila vse predlagane sklepe dnevnega reda, vključno z delitvijo dividend, izbiro revizorja za prihodnja tri leta in zvišanjem nagrade nadzornemu svetu. NLB namerava letos izplačati 55 odstotkov lanskega čistega dobička skupine, kar pomeni, da bo za dividende porabljenih 276,8 milijona evrov oziroma 13,84 evra bruto na delnico. Na redni letni skupščini je banka delničarjem ponudila polovico zneska, predlog pa so delničarji tudi podprli. NLB o delitvi dividend odloča dvakrat na leto. Drugo izplačilo izvede ob koncu leta. Banka z deljeno delitvijo dividend ohranja visoko sposobnost za prevzeme in širitve. Tokrat je drugi obrok manj zanesljiv, saj tekmuje za prevzem avstrijske banke ...