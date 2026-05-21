Delničarjem Petrola pričakovana dividenda

Skupščina naftnega trgovca kljub sporom z državo in slabemu začetku leta minila brez vprašanj delničarjev.

Delničarji Petrola so potrdili vse predlagane točke dnevnega reda, vključno z delitvijo dividende. Delničarji bodo tako prejeli 2,5 evra bruto dividende na delnico, tako da bo skupno izplačanih 103 milijone evrov, kar je 59 odstotkov lanskega čistega dobička skupine. Skupščina Petrola je minila presenetljivo mirno, potem ko je država oziroma SDH najprej zahtevala izredno skupščino, nato pa še razširitev dnevnega reda redne letne skupščine z zahtevo po imenovanju posebnega revizorja za preveritev posameznih poslov, poslov z določenimi delničarji in področje poslovanja družbe. Petrol je oba zahtevka zavrnil. Kljub napetim razmeram med Petrolom in državo ter slabemu začetku leta pa delničarji, prisotni so bili tudi predstavniki države, tokrat upravi družbe niso postavili niti ...