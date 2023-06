Delničarjem Triglava 2,5 evra dividende

Delničarji Zavarovalnice Triglav si bodo razdelili 56,8 milijona evrov bilančnega dobička, kar prinaša 2,5 evra bruto na delnico. Dividende bodo izplačane 21. junija. Za dividende bo tako razdeljena dobra polovica lanskega čistega dobička, ki je znašal 110,5 milijona evrov.

Po odstopu Branka Bračka in Petra Kavčiča so delničarji na predlog nadzornega sveta za polno štiriletno obdobje v nadzorni svet izvolili Tima Umbergerja in Monico Cramer Manhem. Tim Umberger je bil nazadnje zaposlen v upravljavcu skladov East Capital. Pred tem je bil analitik v KD Group. Umberger je sicer že član nadzornega sveta Gorenjske banke.

Monica Cramer Manhem je Švedinja. Pred letošnjo upokojitvijo je bila generalna direktorica zavarovalnic Sirius International in Sirius point, ki sta del mednarodne zavarovalne skupine Sirius group s sedežem na Bermudih. Iz predstavitve je razvidno, da je Manhemova tudi po upokojitvi še vedno zaposlena v zavarovalnici.

Podobno kot pri drugih družbah z velikim lastniškim deležem države pa delničarji niso potrdili politike prejemkov organov vodenja. Politika prejemkov je po navedbah zavarovalnice skladna s slovensko zakonodajo, vendar pa odstopa od priporočil, ki jih je sestavil upravljavec državnega premoženja SDH.

Triglav za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav FOTO: Jure Eržen/Delo

Ob predstavitvi rezultatov je predsednik uprave največje slovenske zavarovalnicekomentiral tudi načrtovano ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in začasno omejitev cene zavarovanja. Slapar je ponovil, da bo zamrznitev premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja letos znižala načrtovani dobiček zavarovalnice od 25 do 40 odstotkov, če bo zamrznitev ostala do konca leta. Zavarovalnica Triglav je letos načrtovala od 95 do 110 milijonov evrov dobička pred davki.

V trenutnih razmerah Zavarovalnica sicer podpira takojšnjo ukinitev zavarovanja. Po Slaparjevih navedbah se Triglav pogaja z vlado oziroma resornim ministrstvom o povračilu škode, ki jo povzroča omejitev premij.

Letos slabši začetek leta

Zavarovalnica Triglav je lani kosmate premije povečala za devet odstotkov, tako da so dosegle 1,48 milijarde evrov. Čisti dobiček je za dva odstotka zaostal za predlanskim dosežkom in je znašal 110,5 milijona evrov.

Začetek letošnjega leta je bil slabši od lanskega. Čisti dobiček skupine je znašal 16,1 milijona evrov, kar je 51 odstotkov manj, kot je zavarovalnica objavila v istem obdobju lani. Vendar pa so na spremenjeni čisti dobiček vplivale tudi računovodske smernice, po katerih se letos, med drugim, spreminja način knjiženja zbranih premij. Ob uporabi novih računovodskih standardov v obeh letih se je čisti dobiček znižal za 39 odstotkov.

Na upad še ni imela vpliva zamrznitev premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, vendar pa je zavarovalnica s pobiranjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja že lani ustvarila izgubo, ki se letos povečuje.