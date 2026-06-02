Delničarjem Zavarovalnice Triglav tri evre dividende

Največja slovenska zavarovalnica do konca desetletja načrtuje od 250 do 300 milijonov evrov dobička pred davki.

Delničarji Zavarovalnice Triglav so potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, tako da bodo prejeli tri evre bruto dividende na delnico. Za dividende bo tako največja slovenska zavarovalnica izplačala 68 milijonov evrov, kar je polovica lanskega čistega dobička skupine. Zavarovalnica bo izplačilo dividend izvedla 17. junija. Predsednik uprave Andrej Slapar je v predstavitvi letnega poročila poudaril srednjeročni načrt zavarovalnice, ki predvideva rast obsega poslovanja in dobičkonosnosti, ter internacionalizacijo. Del tega načrta je bil tudi lanski vstop na italijanski trg avtomobilskih zavarovanj. To je lani močno povečalo obseg poslovanja, saj so se kosmate zavarovalne in pozavarovalne premije povečale za 52 odstotkov in dosegle skoraj 2,5 milijarde evrov. Čisti dobiček skupine se je ...