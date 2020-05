Delničarji bodo za zavarovalnici predlagali dividendo

Pred vrati so finančna poročila, ki bodo pokazala, kako so v resnici poslovale borzne družbe v prvem tromesečju 2020. Karantena, ki je bila uvedena sredi marca, je odvzela zadnja dva tedna normalnega poslovanja, saj je večina podjetij svoje delavce poslala na delo od doma, na čakanje ali pa celo med brezposelne. Družbe so bile do zdaj razmeroma skope pri ocenjevanju poslovne škode, ki je nastala zaradi koronavirusa, tako da bomo prihajajoči teden lahko prvič realno ocenili posledice in dobili jasnejšo sliko o tem, kako je covid-19 prizadel bilance slovenskih družb.V četrtek, 14. maja, bomo začeli s finančnimi rezultati banke ...