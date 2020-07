Krka v prvem polletju s šest odstotno rastjo prihodkov

Ob 13. uri se začenja redna letna skupščina delničarjev Krke. Pomembnejši točki dnevnega reda sta delitev bilančnega dobička in izvolitev štirih novih članov nadzornega sveta.13.40 V drugem četrtletju se je rast povpraševanja umirila.Prihodki od prodaje so se povečali za šest odstotkov, tako da je prodaja 804 milijone evrov. Največjo relativno rast je skupina dosegla v regijah Vzhodne Evrope in Zahodne Evrope.Čisti dobiček znaša 160,3 milijonov evrov, kar je 15 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Colarič ocenjuje, da bo poslovanje v drugem polletju normalizirano, kar pomeni manjše odstopanje od načrtov.Krka letos ...