Delničarji NLB pričakujejo podatke za tretji kvartal

Tretje četrtletje leta, ki si ga bomo zapomnili po močno oteženem poslovanju tako globalnega kot tudi domačega gospodarstva, se je končalo. Če je konec prvega trimesečja že kazalo na kataklizmo ekonomije, potop borznih tečajev in ustavitev javnega življenja, smo se v drugem četrtletju začeli bojevati s pandemijo in se v tretjem le začeli počasi vračati v normalo.Seveda brez celostne prilagoditve vseh gospodarskih aktivnosti in tokov ni šlo. Vračanje v normalnost bo seveda dolgo, po mnenju epidemiologov bo trajalo leta, gospodarski analitiki pa menijo, da bo čas nekoliko krajši – okrevanje naj bi potekalo vsaj v obliki ...