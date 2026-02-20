Delničarji v zbiranje pooblastil za skupščino Vzajemne

Marca se obeta razburljiva skupščina delničarjev Vzajemne. Napovedujejo zbiranje pooblastil in glasovanje proti spremembam statuta, ki predvidevajo še tesnejše omejevanje razpolaganja z delnicami oziroma tako imenovano vinkulacijo.

Delnice Vzajemne bodo uvrščene na borzo 4. marca, 11. marca bo izvedena virtualna skupščina delničarjev. Glavna točka bo vinkulacija delnic. Pri Vzajemni imajo v statutu zapisano, da je za pridobitev več kot pet odstotkov kapitala potrebno soglasje uprave. Zdaj bi dodali, da je soglasje potrebno za vsakih dodatnih pet odstotkov.