Delničarji zavrnili likvidacijo Istrabenza. Ali sledi stečaj?

Izpodbijanje prenosa hotelov?

Koper - Delničarji Istrabenz holdinga na današnji skupščini niso podprli predloga o likvidaciji družbe . Za tak predlog je glasovalo le 67 odstotkov prisotnega kapitala, za sprejetje pa bi se s takšnim sklepom moralo strinjati tri četrtine prisotnih glasov.Holding Istrabenz je po prenosu Istrabenza Turizma na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) septembra postal insolventen, zato je za danes sklical skupščino in predlaga prenos preostalega premoženja na slabo banko in odločanje o likvidaciji družbe. Takšno rešitev je podpirala tudi slaba banka, a se s tem ni strinjala zadostna večina delničarjev.Istrabenz ima do DUTB še za slabih 74 milijonov evrov dolga, med premoženjem holdinga pa so ostali še polovični delež v Adriafinu, ki je lastnik Vinakopra, nekatera zemljišča na Obali in nekaj terjatev. Istrabenz naj bi v likvidaciji, za katero mora glasovati tri četrtine zastopanega kapitala, to premoženje prenesel na DUTB.Ker je Istrabenz insolventen, bo zdaj najbrž sledil stečaj družbe. To pomeni, da bo mogoče izpodbijati določene posle za leto dni nazaj, med njimi tudi ustavitev prodaje Istrabenzovih hotelov in njihov prenos na DUTB.Intus Invest,in, ki je skoraj 13-odstotni delničar Istrabenza, je danes objavili namero za prevzem družbe, saj da želijo maksimirati vrednost naložbe. Na to pa so se že odzvali mali delničarji. V Društvu mali delničarji Slovenije (MDS) so opozorili, da je v holdingu Istrabenz še 9.355 delničarjev, ki od svoje investicije nimajo žal nič še več. V Društvu MDS zato upajo, da bo prevzemna ponudba bistveno višja od 1 evra za delnico, kar bi delničarjem omogočilo izstop, sicer bi bili stroški višji od izplena.V vseslovenskem združenju malih delničarjev so se zaradi napovedane prevzemne namere zavzemali za preklic skupščine, zato so z rezultatom glasovanja zadovoljni.