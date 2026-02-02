Delnice, ki so postale najbolj želeno blago

V prvem mesecu leta opažamo na svetovnih finančnih trgih nadaljevanje najpomembnejših trendov in investicijskih zgodb preteklega leta. Razlika je ta, da so nekatere najbolj vroče investicijske teme očitno vstopile v najbolj vznemirljivo, evforično fazo rasti. Prvič po letu 2009 in koncu velike finančne krize so globalni delniški trgi dosegli devettedenski zmagovalni niz rasti tečajev delnic, kar pa je veliko manj impresivno kot to, kako visoko pod nebo so od začetka leta do 29. januarja investitorji pognali nekatere najbolj vroče naložbe: srebro (+58 odstotkov), proizvajalce pomnilniških čipov (+50 odstotkov), rudnike bakra (+29 odstotkov), korejske delnice (+26 odstotkov), zlate delnice (+24 odstotkov), zlato (+22 odstotkov) in polprevodnike (+15 odstotkov).

To je trenutek, ko se množice pasivnih vlagateljev prebudijo v zavedanju, da se dogaja nekaj nenavadnega, in čutijo prvinsko nagonsko potrebo, da bi tudi oni radi sodelovali in obogateli čez noč. Bodite pozorni, ali ste v medijih, na družbenih omrežjih ali pa pri frizerju, zdravniku ali v vaši priljubljeni kavarni začeli opažati pogovore o zlatu, srebru, delnicah, umetni inteligenci in donosih vzajemnih skladov. Tako boste lahko v živo, v neposrednem prenosu spremljali morda največji borzni resničnostni šov v zgodovini in sami ocenili nevarnost napihovanja delniških balonov.

Delnice proizvajalcev spomina so s predstavitvijo nove generacije UI-čipov skoraj čez noč postale najbolj zaželeno blago in eno od najtežje rešljivih ozkih grl razvoja umetne inteligence. Delnice (Sandisk, +900 odstotkov; Micron, +250 odstotkov) so v zadnjih petih mesecih dosegle eksplozijo rasti brez primere v moderni zgodovini delniških trgov, z ekstremnimi skoki, ki bi jih prej pričakovali pri kriptovalutah ali meme delnicah.

primerjava delnic Foto Tt Igd

Na tem mestu se ne nameravam spuščati v bolj podrobno forenzično analizo zgodovinskih manij, ki jih zaznamujejo ekstremni ekscesi, pohlep in eksponentna rast cen. Raje se bom vprašal, kdaj bi lahko zmanjkalo kisika našim najbolj izpostavljenim protagonistom – plemenitim kovinam in proizvajalcem pomnilniških čipov.

Po tako siloviti eksploziji rasti je namreč zelo koristno, da čim prej nastopi kratkotrajna ohladitev v obliki nekajtedenske korekcije oz. konsolidacije na finančnih trgih, ker tudi najhitrejši in najbolj pripravljeni sprinterji ne morejo za dolgo vzdrževati najvišje hitrosti in se morajo vmes nadihati, umiriti utrip in ohladiti mišice.

Glede na preliminarni odziv Wall Streeta na objave poslovnih rezultatov se zdi, da so v cenah delnic že vračunana (pre)visoka pričakovanja analitikov in da bi dejansko lahko kmalu nastopila kratkotrajna ohladitev. Po podatkih Bespoke Invest namreč vlagatelji po prvi tretjini objav očitno niso preveč zadovoljni z rezultati, saj so namesto zgodovinske 1,3-odstotne rasti za zdaj »kaznovali« družbe, ki so presegle napovedane rasti prihodkov, z 0,05-odstotnim povprečnim dnevnim padcem.

Po drugi strani se zdi, kot da v teh dneh ves svet mrzlično kupuje zlato in srebro. Pri najbolj pregretem srebru in njegovem naskoku na 120 dolarjev za unčo opazimo zanimiv fenomen, da skokovita rast cene po analizi Oleja Hansena iz Saxo Bank ni posledica nakupov malih vlagateljev in špekulantov na blagovnih borzah na Zahodu, temveč je glavni krivec močno fizično povpraševanje na Kitajskem s premijo do 15 dolarjev nad globalnimi cenami.

Za trge plemenitih kovin je značilno, da dosegajo lokalne sezonske vrhove v februarju, kar se časovno ujema z lunarnim novim letom, ko se na Kitajskem običajno življenje za teden ali dva tako rekoč ustavi. Poleg tega je statistično malo verjetno, da bi ameriški dolar že ob prvem poskusu gladko in brez upora prebil psihološko in tehnično pomembno mejo 1,20 evra, zato ocenjujem, da bi lahko že v kratkem nastopila dobrodošla ohladitev.