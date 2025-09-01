Delnice na Ljubljanski borzi postajajo drage

V nadaljevanju preberite:

Za družbami Ljubljanske borze je razmeroma uspešno polletje, ni pa rast poslovanja in dobičkov izjemna. Kljub temu rast indeksa Sbitop v prvih osmih mesecih znaša kar 45 odstotkov. Če se bo njegova vrednost ohranila do konca leta, bo to največji skok osrednjega borznega indeksa Ljubljanske borze po letu 2007.

Kako drage so v primerjavi s konkurenti v panogi delnice osmih podjetij v prvi borzni kotaciji?

Kakšno je bilo prvo letošnje polletje? Kaj je pričakovati do konca leta? Bodo borzne družbe izpolnile načrte?