Kdo je imel največ izkupička od prodaje delnic v letu 2025?

Ustanovitelji in izvršni direktorji največjih podjetij so v letu 2025 skupaj prodali za približno 16 milijard dolarjev lastnih delnic. Po podatkih analitske hiše Washington Service, ki jo navaja Bussiness Insider, je bilo leto ugodno za unovčevanje dobičkov, saj je indeks S&P 500 leto sklenil 16 odstotkov višje, še izrazitejšo rast pa so beležila tehnološka podjetja, zlasti tista, povezana z razmahom umetne inteligence, poroča portal.

Največ prodaj so opravili vodilni v tehnološkem sektorju, pri čemer je večina transakcij potekala v okviru vnaprej določenih prodajnih načrtov. V nadaljevanju je pregled petih posameznikov z največjim izkupičkom od prodaje delnic v letu 2025.

Jeff Bezos (Amazon)

Ustanovitelj Amazona je bil največji prodajalec delnic v letu 2025. Skupaj je prodal 25 milijonov delnic podjetja Amazon in s tem iztržil približno 5,7 milijarde dolarjev. Kljub obsežni prodaji se je njegovo premoženje po podatkih indeksa Bloomberg Billionaires Index v letu 2025 povečalo za okoli 15 milijard dolarjev, navaja Bussiness Insider.

Safra Katz (Oracle)

Nekdanja izvršna direktorica Oracla je prodala 12,5 milijona delnic, skupna vrednost prodaje pa je dosegla približno 2,53 milijarde dolarjev. Večina prodaj je bila povezana z uveljavljanjem delniških opcij v prvi polovici leta. Katzova kljub temu ostaja pomembna delničarka podjetja z več kot milijonom delnic.

Nekdanja izvršna direktorica Oracla je prodala 12,5 milijona delnic, skupna vrednost prodaje pa je dosegla približno 2,53 milijarde dolarjev. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Michael Dell (Dell Technologies)

Izvršni direktor Dell Technologies je v letu 2025 prodal 16,25 milijona delnic, pri čemer je iztržil okoli 2,2 milijarde dolarjev. Največji del prihodkov je ustvaril v zadnji prodaji, ki je znašala približno 1,9 milijarde dolarjev, piše Bussiness Insider.

Jensen Huang (Nvidia)

Soustanovitelj in izvršni direktor Nvidie je prodal šest milijonov delnic podjetja, kar mu je prineslo približno 1,05 milijarde dolarjev. Uspešnost Nvidie, ki je bila ena glavnih zmagovalk razcveta umetne inteligence, se je odrazila tudi v znatnem povečanju njegovega osebnega premoženja.

Jayshree Ullal (Arista Networks)

Izvršna direktorica podjetja Arista Networks je s prodajo 7,56 milijona delnic ustvarila približno 976 milijonov dolarjev prihodkov. Čeprav ni med najbolj izpostavljenimi imeni tehnološke industrije, jo je obseg prodaje uvrstil med pet največjih prodajalcev delnic v letu 2025.