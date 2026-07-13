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    Delniški trgi ne spijo v času kislih kumaric

    ETF Slovenija je posebno primeren za individualne naložbene račune, saj omogoča preprost in pregleden dostop do domačega trga.
    FOTO: Joe Suhadolnik
    Galerija
    FOTO: Joe Suhadolnik
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    13. 7. 2026 | 08:03
    13. 7. 2026 | 08:08
    4:37
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    Poletje na finančnih trgih pogosto velja za obdobje zatišja, vendar letošnje dogajanje kaže, da delniški trgi ne spijo niti v času kislih kumaric. V nekaj dneh smo dobili pomembne novice iz Krke – nov mejnik za slovenski kapitalski trg in nadaljevanje ene najzanimivejših prevzemnih zgodb v evropskem bančništvu.

    Krka je prvo polletje po prvih ocenah končala zelo solidno. Prihodki od prodaje so se povečali za sedem odstotkov na 1,14 milijarde evrov, čisti dobiček pa za pet odstotkov na 260 milijonov evrov. Še pomembnejši je bil dobiček iz poslovanja, ki se je povečal za petino na 309 milijonov evrov. To kaže, da osnovno poslovanje družbe ostaja močno, čeprav na čisti dobiček pri Krki pomembno vplivajo tudi tečajne razlike, zlasti gibanje ruskega rublja.

    Za vlagatelje je pomembna tudi potrjena dividenda. Krkina skupščina je potrdila izplačilo 9,10 evra bruto dividende na delnico, kar je 10,3 odstotka več kot lani. Za dividende bo namenjenih približno 275,5 milijona evrov. Krka s tem nadaljuje dolgoletno politiko stabilnih in rastočih izplačil, kar je še vedno eden ključnih razlogov, da je delnica med domačimi vlagatelji tako pomembna. Družba hkrati ohranja letošnje poslovne načrte, ki predvidevajo 2,14 milijarde evrov prihodkov od prodaje in 405 milijonov evrov čistega dobička.

    Pomemben premik se dogaja tudi na slovenskem kapitalskem trgu. Na Ljubljanski borzi že trguje ETF Slovenija oziroma SLOTR, ki vlagateljem z enim samim nakupom omogoča razpršeno izpostavljenost do vodilnih slovenskih borznih družb. Sklad sledi indeksu SBITOP TR, zato vlagatelju ni treba samostojno izbirati posameznih delnic in prilagajati uteži v portfelju.

    ETF Slovenija je posebej primeren za individualne naložbene račune, saj zagotavlja preprost, pregleden in stroškovno učinkovit dostop do domačega trga. Zaradi regulirane oblike, borzne likvidnosti in sledenja indeksu pa je lahko zanimiv tudi za pokojninske sklade, vzajemne sklade, zavarovalnice in druge institucionalne vlagatelje, ki želijo učinkovito izpostavljenost do slovenskega kapitalskega trga.

    V kratkem bo začel trgovati tudi globalni ETF World. Če SLOTR pomeni enostavno izpostavljenost do slovenskega trga, World vlagateljem odpira vrata do razvitih svetovnih trgov. Skupaj lahko oba produkta postaneta pomemben temelj dolgoročnega portfelja, posebno v okviru individualnih naložbenih računov.

    Dogajanje pa ni živahno samo doma. V Evropi se nadaljuje zgodba banke UniCredit in Commerzbank. UniCredit je svoj položaj v nemški banki povečala na 47,59 odstotka, kar ga približuje skoraj polovici lastništva. Najpomembnejši motiv prevzema ni le širitev, ampak ekonomija obsega. Bančništvo postaja vse bolj digitalno, zato večja banka lažje razporedi stroške IT-sistemov, regulative, aplikacij in umetne inteligence na širšo bazo komitentov.

    Razlika v učinkovitosti med bankama je še vedno velika. UniCredit je v prvem četrtletju poslovala s cost-to-income ratio v višini 33,4 odstotka, Commerzbank pa približno s 53 odstotki oziroma 50 odstotki brez obveznih prispevkov. To pomeni pomemben prostor za stroškovne sinergije.

    Ključno vprašanje je še vedno, komu pripadajo te prihodnje sinergije. V banki UniCredit menijo, da jih bodo ustvarili sami z boljšim upravljanjem in tehnologijo, delničarji Commerzbank pa bodo pričakovali, da se del te vrednosti izrazi v višji ponudbi.

    Skupna slika je jasna: tudi poleti se kapitalski trgi ne ustavijo. Krka potrjuje stabilnost in dividendno privlačnost, slovenski trg pa dobiva nove produkte, evropsko bančništvo pa vstopa v obdobje konsolidacije, digitalizacije in ekonomije obsega.

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