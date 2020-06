Delo in posel v zavarovalnicah sta potekala na daljavo

Marca in aprila so zavarovalnice prodale manj zavarovanj, maja pa tudi na tem področju zaznavajo pozitivne trende. Zaustavitev gospodarskega življenja zaradi epidemije covid-19 je v splošnem znižala tudi izplačila škod - manj je bilo na primer zahtevkov iz dopolnilih zdravstvenih in avtomobilskih zavarovanj.S postopnim odpiranjem gospodarstva se tudi zavarovalnice vračajo v običajnejše poslovanje, obračunavajo in izplačujejo tudi škode »za nazaj«. Konkretnih ocen o tem, kako bo epidemija vplivala na njihovo poslovanje v letu 2020, ne dajejo, ohranjajo pa določeno stopnjo optimizma. Covid-19 kot priložnost»Zaradi volatilnega ...