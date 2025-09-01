  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Delo izčlenilo dejavnost izdajanja medijev na novo družbo

    Direktor nove družbe Delo mediji je postal Dejan Novaković – Direktor imenovanje vidi kot priložnost in odgovornost.
    Nadaljnja usmeritev je jasna: utrjevati zaupanje, razvijati digitalno prihodnost in ohranjati visoke standarde, je povedal Dejan Novaković. FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    Nadaljnja usmeritev je jasna: utrjevati zaupanje, razvijati digitalno prihodnost in ohranjati visoke standarde, je povedal Dejan Novaković. FOTO: Matej Družnik
    Janez Tomažič
    1. 9. 2025 | 14:11
    1. 9. 2025 | 14:33
    3:58
    A+A-

    V sodni register je bila danes vpisana ustanovitev družbe Delo mediji, d. o. o., nastala pa je z izčlenitvijo založniške dejavnosti iz družbe Delo, d. o. o. Stoodstotni lastnik družbe Delo mediji, d. o. o., je družba Delo, d. o. o., ki se je zaradi spremenjene dejavnosti preimenovala v Delo, medijska hiša, d. o. o., krajše Delo, d. o. o.

     

    Končal se je daljši proces statusnih sprememb v Delu. Na novo družbo Delo mediji, d. o. o., preidejo vsi zaposleni delavci in vsa dejavnost, ki jo je do zdaj opravljala družba Delo, d. o. o. Na novo družbo se prenesejo vsa osnovna sredstva (oprema, računalniki, programi), vse blagovne znamke edicij, pogodbe z naročniki in poslovnimi partnerji ter zadostna denarna sredstva za poslovanje. Prenesejo se tudi počitniške kapacitete in delež v družbi Delovnica, d. o. o. Za zaposlene, razen spremembe imena delodajalca, ni druge spremembe, ki bi vplivala na njihove pravice iz delovnega razmerja. Pogodbe o zaposlitvi ostanejo iste, v veljavi ostaneta podjetniška kolektivna pogodba in participacijski dogovor, prav tako pogodbe z avtorji in drugimi sodelavci, so povedali na Delu, kjer so v novem hčerinskem podjetju določili novo vodstvo.

    Za direktorja družbe Delo mediji, d. o. o., je bil imenovan mag. Dejan Novaković. Na družbi Delo, d. o. o., ostanejo nepremičnine, naložba v distribucijsko podjetje Izberi, d. o. o., finančne naložbe in nekatere druge manjše naložbe. Delo mediji bodo od družbe Delo najemali poslovne prostore. Direktorja družbe Delo, d. o. o., ostajata Nataša Luša in Stojan Petrič, so še povedali na Delu.

    Digitalizacija in nova medijska zakonodaja

    Medijsko krajino v zadnjem obdobju spreminjata digitalizacija, uvedba umetne inteligence v poslovne procese, medije pa čaka tudi implementacija nove medijske zakonodaje, ki bo po napovedih sprejeta ta teden. Zakon o medijih – če bo sprejet v sedanji obliki – prinaša več novosti, med drugim bodo mediji lahko deležni finančnih pomoči. Cilj predloga zakona je tudi pregled nad medijskim lastništvom in preprečevanje medijske koncentracije, ki bistveno zmanjšujejo medijsko pluralnost ali uredniško avtonomijo, vsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, pa bo morala biti ustrezno označena.

    Mag. Dejan Novaković je ob imenovanju za direktorja družbe Delo mediji, ustvarjanje medijskih vsebin, d. o. o., povedal: »Prevzem vodenja nove družbe Delo mediji razumem kot odgovornost in hkrati priložnost. Delo je ime z dolgo tradicijo in močnim zaupanjem bralcev, kar nas zavezuje, da v času sprememb ostajamo zvesti kakovostnemu in verodostojnemu novinarstvu. Pred nami so izzivi, ki jih prinašajo digitalizacija, spremenjene navade uporabnikov in hitro razvijajoča se umetna inteligenca. Prav ti izzivi pa so tudi priložnost – za inovacije, nadgradnjo vsebin in učinkovitejše povezovanje z bralci. Naša nadaljnja usmeritev je jasna: utrjevati zaupanje, razvijati digitalno prihodnost ter ohranjati visoke poslovne, uredniške in etične standarde, ki jih Delo zastopa že skoraj sedem desetletij. Skupaj z ekipo bomo to poslanstvo nadaljevali z zavzetostjo in odgovornostjo.«

    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajinska vojna

    Odmevni atentat na skrajnega desničarja

    V Moskvi napovedujejo jesensko ofenzivo. Ruski napadi na črnomorska pristanišča.
    Boris Čibej 31. 8. 2025 | 19:17
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Jan Fonda

    Jan Fonda: Po raku je moje življenje boljše kot prej

    Pri 20 letih se Jan Fonda zaveda, da je zdravje najbolj bistveno. Odkar so mu zaradi raka amputirali nogo, živi polno, študira, teče in uživa v majhnih stvareh.
    Urša Izgoršek 31. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    delomedijimedijska zakonodaja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Superračunalnik izračunal možnosti Celja v Evropi

    Optin super računalnik je za favorita Uefine konferenčne lige določil Crystal Palace in Fiorentino. Celjanom dobre možnosti za izločilne boje.
    Peter Zalokar 1. 9. 2025 | 15:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin in Trump menda našla skupni jezik o koncu vojne v Ukrajini

    Ruski predsednik je na vrhu ŠOS dejal, da je z ameriškim predsednikom našel pot do miru. Medtem se napetosti v Evropi in Ukrajini stopnjujejo.
    1. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obilno deževje zalilo gradbišče drugega tira

    Posledice neurja še zmeraj odpravljajo, vendar nastale škode še niso ocenili niti ni jasno, koliko časa bodo potrebovali za odpravo vseh posledic.
    Boris Šuligoj 1. 9. 2025 | 14:59
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nasilniki

    Spor in pretep sta se v Celju končala s streljanjem

    V Žalcu je v sredo prišlo do spora in pretepa med dvema skupinama, v nadaljevanju spora v Celju sta dve osebi uporabili strelno orožje.
    1. 9. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Generalna policijska uprava

    Policisti obravnavajo grožnjo vzgojno-izobraževalnemu zavodu v Sloveniji

    Z intenzivno kriminalistično preiskavo so že dopoldne identificirali mladoletno osebo, ki je osumljena izvršitve grožnje.
    1. 9. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obilno deževje zalilo gradbišče drugega tira

    Posledice neurja še zmeraj odpravljajo, vendar nastale škode še niso ocenili niti ni jasno, koliko časa bodo potrebovali za odpravo vseh posledic.
    Boris Šuligoj 1. 9. 2025 | 14:59
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nasilniki

    Spor in pretep sta se v Celju končala s streljanjem

    V Žalcu je v sredo prišlo do spora in pretepa med dvema skupinama, v nadaljevanju spora v Celju sta dve osebi uporabili strelno orožje.
    1. 9. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Generalna policijska uprava

    Policisti obravnavajo grožnjo vzgojno-izobraževalnemu zavodu v Sloveniji

    Z intenzivno kriminalistično preiskavo so že dopoldne identificirali mladoletno osebo, ki je osumljena izvršitve grožnje.
    1. 9. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo