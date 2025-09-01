Delo izčlenilo dejavnost izdajanja medijev na novo družbo

V sodni register je bila danes vpisana ustanovitev družbe Delo mediji, d. o. o., nastala pa je z izčlenitvijo založniške dejavnosti iz družbe Delo, d. o. o. Stoodstotni lastnik družbe Delo mediji, d. o. o., je družba Delo, d. o. o., ki se je zaradi spremenjene dejavnosti preimenovala v Delo, medijska hiša, d. o. o., krajše Delo, d. o. o.

Končal se je daljši proces statusnih sprememb v Delu. Na novo družbo Delo mediji, d. o. o., preidejo vsi zaposleni delavci in vsa dejavnost, ki jo je do zdaj opravljala družba Delo, d. o. o. Na novo družbo se prenesejo vsa osnovna sredstva (oprema, računalniki, programi), vse blagovne znamke edicij, pogodbe z naročniki in poslovnimi partnerji ter zadostna denarna sredstva za poslovanje. Prenesejo se tudi počitniške kapacitete in delež v družbi Delovnica, d. o. o. Za zaposlene, razen spremembe imena delodajalca, ni druge spremembe, ki bi vplivala na njihove pravice iz delovnega razmerja. Pogodbe o zaposlitvi ostanejo iste, v veljavi ostaneta podjetniška kolektivna pogodba in participacijski dogovor, prav tako pogodbe z avtorji in drugimi sodelavci, so povedali na Delu, kjer so v novem hčerinskem podjetju določili novo vodstvo.

Za direktorja družbe Delo mediji, d. o. o., je bil imenovan mag. Dejan Novaković. Na družbi Delo, d. o. o., ostanejo nepremičnine, naložba v distribucijsko podjetje Izberi, d. o. o., finančne naložbe in nekatere druge manjše naložbe. Delo mediji bodo od družbe Delo najemali poslovne prostore. Direktorja družbe Delo, d. o. o., ostajata Nataša Luša in Stojan Petrič, so še povedali na Delu.

Digitalizacija in nova medijska zakonodaja

Medijsko krajino v zadnjem obdobju spreminjata digitalizacija, uvedba umetne inteligence v poslovne procese, medije pa čaka tudi implementacija nove medijske zakonodaje, ki bo po napovedih sprejeta ta teden. Zakon o medijih – če bo sprejet v sedanji obliki – prinaša več novosti, med drugim bodo mediji lahko deležni finančnih pomoči. Cilj predloga zakona je tudi pregled nad medijskim lastništvom in preprečevanje medijske koncentracije, ki bistveno zmanjšujejo medijsko pluralnost ali uredniško avtonomijo, vsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, pa bo morala biti ustrezno označena.

Mag. Dejan Novaković je ob imenovanju za direktorja družbe Delo mediji, ustvarjanje medijskih vsebin, d. o. o., povedal: »Prevzem vodenja nove družbe Delo mediji razumem kot odgovornost in hkrati priložnost. Delo je ime z dolgo tradicijo in močnim zaupanjem bralcev, kar nas zavezuje, da v času sprememb ostajamo zvesti kakovostnemu in verodostojnemu novinarstvu. Pred nami so izzivi, ki jih prinašajo digitalizacija, spremenjene navade uporabnikov in hitro razvijajoča se umetna inteligenca. Prav ti izzivi pa so tudi priložnost – za inovacije, nadgradnjo vsebin in učinkovitejše povezovanje z bralci. Naša nadaljnja usmeritev je jasna: utrjevati zaupanje, razvijati digitalno prihodnost ter ohranjati visoke poslovne, uredniške in etične standarde, ki jih Delo zastopa že skoraj sedem desetletij. Skupaj z ekipo bomo to poslanstvo nadaljevali z zavzetostjo in odgovornostjo.«