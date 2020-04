Delo od doma postaja nova realnost

Koronavirus je ohromil svet. Širjenja virusa ne moremo nadzorovati, lahko pa se nanj dobro pripravimo. To velja tako za posameznike kot tudi za podjetja in mednarodne korporacije. Podjetja mrzlično iščejo rešitve za delo od doma, digitalizacijo poslovanja oziroma uvedbo brezpapirnega poslovanja.Ključno v času »prisilne izolacije« je, da ima podjetje razvito jasno organizacijsko strukturo, da posluje kar se da digitalno, da imajo zaposleni dostope do najpomembnejših podatkov in dokumentov, ki jih pri svojem delu potrebujejo, in da komunikacija poteka normalno tako med zaposlenimi kot tudi med zaposlenimi in strankami, dobavitelji ...