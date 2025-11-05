Delodajalci prekinjajo aktivnosti v ESS

Reprezentativne delodajalske organizacije očitajo vladi več kršitev pravil o delovanju Ekonomsko socialnega sveta (ESS), zato v njem prekinjajo svoje aktivnosti. Zagrozili so z izstopom iz ESS.

Vlada je prejšnji teden mimo tripartitne obravnave na ESS sprejela predlog Zakona o izplačilu zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ter ga posredovala v obravnavo v državni zbor, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Delodajalske organizacije na izredni seji ESS o obvezni božičnici niso bile prisotne, »ker po več pozivih niso bili izpolnjeni osnovni temelji za vsebinsko razpravo o predlaganem zakonu, vlada pa je pred kakršnokoli obravnavo s socialnimi partnerji že v sredini septembra postavila parametre zakona, od katerih ni odstopala ne glede na vse podane argumente delodajalskih organizacij«. Na tej seji so o predlogu zakona razpravljali predstavniki vlade in sindikatov in to »oklicali za uskladitev z enim od socialnih partnerjev, kar je popolnoma nesprejemljivo in pomeni hudo kršitev socialnega dialoga«, so sporočili z GZS.

Delodajalci menijo, da je prišlo do kršitve pravil ESS tudi pri predlogu sprememb za ugotavljanje davčne osnove pri normirancih, na področju proračunskih dokumentov ter pri predlogu novele zakona o socialnem varstvu in zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe. Predlogi zakonov so bili pripravljeni brez ustreznega vključevanja socialnih partnerjev, kar je v nasprotju z načeli socialnega dialoga in sodelovanja, sporočajo delodajalci.

Glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček, pričakuje, da bo kolegij ESS še v tem tednu proučil možnosti za odpravo kršitev po postopku, ki je bil dogovorjen ob ponovnem vstopu delodajalcev v ESS v juniju 2024. Sicer bodo zaradi eklatantnih kršitev tripartitnega dialoga primorani k razmisleku o izstopu iz ESS, dodaja.