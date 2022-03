Delodajalci se že ozirajo po možnih kadrih iz Ukrajine

V nadaljevanju preberite:

»Če ste Ukrajinec in potrebujete pomoč pri iskanju službe v Sloveniji, sledite tej povezavi,« je zapis, ki ga od prejšnjega tedna v angleščini in ukrajinščini najdemo na spletni strani agencije Kariera. Slovenska podjetja, ki jim kronično primanjkuje kadra, namreč že izražajo interes za zaposlitev beguncev in tudi ti se po prvem šoku, ki ga je povzročila vojna, že ozirajo za možno službo.