Delodajalec vam ne more preprečiti obiska Hrvaške

Ljubljana – Ob vse večji epidemiološki negotovosti na sosednjem Hrvaškem, kjer dopustuje veliko Slovencev, se številnim zaposlenim poraja vprašanje, kaj bo z njihovo zaposlitvijo, če bi jih po vrnitvi v domovino doletela karantena. Tako na inšpektoratu za delo kot v sindikatu opozarjajo, da samo karantena ne more biti vzrok za odpoved. Spomnimo, sindikate je že junija razburila informacija, da naj bi nekatera podjetja od zaposlenih zahtevala, da med dopustom ne zapuščajo Slovenije, ker bi se lahko zgodilo, da bodo morali v karanteno in jih torej ne bo v službo. Do nas je zdaj prišla informacija, da so zaposlene v Petrolu ...