Deloitte išče partnerja za Nomago

»Odprti smo za morebitna strateška partnerstva, ki bi prispevala k nadaljnjemu razvoju Nomaga, oziroma za sodelovanje s potencialnimi partnerji, ki bi skupaj z nami soustvarjali zgodbo Nomago. Že več mesecev tako poteka mednarodni konkurenčni postopek, ki ga za nas vodi svetovalna skupina Deloitte in v katerega je vključenih več potencialnih strateških partnerjev. Odločitve, s katerim od teh investitorjev bomo skupaj razvijali Nomago, še nismo sprejeli,« so v Adventuri holdingu odgovorili na vprašanje, ali prodajajo Nomago, podjetje, ki deluje na področju mobilnosti.RTV Slovenija je včeraj poročala, da Slovenske železnice kupujejo Nomago, informacijo smo preverili pri Adventuri: »Lahko potrdimo navedbe Slovenskih železnic, da so tudi oni eden izmed interesentov. V Adventuri holdingu bomo pri izbiri primarno upoštevali predvsem to, kateri od potencialnih partnerjev bi bil najprimernejši za dolgoročni razvoj Nomaga.«»Ena od potencialnih možnosti je povezovanje s podjetji, ki so aktivna na področju mobilnosti oziroma na komplementarnih področjih. Druga možnost je, da bodo Nomago poleg Adventure holdinga podprli še drugi specializirani institucionalni vlagatelji, ki so osredotočeni na panogo mobilnosti in bi lahko pomembneje prispevali k razvoju enega ali več strateških stebrov poslovanja skupine Nomago ali kako drugače podprli ambiciozno strategijo,« še pojasnjujejo v Adventuri.Nomago je nastal z združitvijo več kot desetih podjetij v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem.