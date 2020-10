Delovna mesta morajo odpraviti rutino

Vse več podjetij sledi pobudam zaposlenih za izboljšanje izkušenj na delovnih mestih. Praksa, ki postavlja zaposlene v središče novih digitalnih pobud, ima številne oblike, od priložnosti za napredno izobraževanje ali dodatno usposabljanje, gradnjo inovacijskih in digitalnih kultur znotraj podjetij do zanašanja na avtomatizacijo, ki neposredno spreminja naravo dela.Podjetja so več let izkoriščala različne tehnologije za krepitev sodelovanja s strankami, zdaj pa te izkušnje (in tehnologije) uporabljajo za izboljšanje izkušenj zaposlenih. Tako kot so srečne stranke ključ do večje prodaje, bodo zadovoljni in angažirani ...