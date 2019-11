Delovna mesta se preoblikujejo in izginjajo

Industrijska podjetja, ki robote že dolgo uporabljajo za izvajanje rutinskih del v proizvodnji, te dopolnjujejo s konceptom avtomatizacije robotskih procesov (RPA), ki jo vodijo zametki umetne inteligence. Če bodo v sodobnih »pametnih« tovarnah ljudje postali odveč tudi kot upravljavci robotov, kaj to pomeni za prihodnost delovnih mest?Zahtevne čase, če povežemo ugotovitve dveh nedavnih študij. Pospešek pri uvajanju avtomatizacije, ki ga poganjata uporaba umetne inteligence in interneta stvari, se v razvitih gospodarstvih že srečuje z drugim trendom – staranjem prebivalstva in zmanjševanjem delovne sile. Žal ne moremo ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.