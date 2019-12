Delovne izkušnje postajajo problem zaposlovanja

Zaradi dviga minimalne plače in sprememb pogojev, povezanih z njenim izplačilom, je pričakovati, da bodo po novem letu že težje kot zdaj našli zaposlitev nekoliko starejši z nizko stopnjo izobrazbe. Država je pri zvišanju minimalne plače »pozabila« na težko zaposljive. Verjetne so tudi odpovedi panožnih kolektivnih pogodb.Pri enostavnih delovnih mestih bodo imeli prihodnje leto pri zaposlitvi mlajši še večjo prednost kot zdaj. Poleg tega se bo za enostavna dela povečalo iskanje občasnih najemnih delavcev vključno s študentskim delom. Druga posledica višje minimalne plače in spremenjenih pogojev bo verjetno tudi ...