Denar ima ceno in ta danes ni več nič odstotkov

Dolga leta so donos nosile predvsem delnice. Okolje nizkih obrestnih mer je pomenilo, da varne naložbe praktično niso prinašale donosa, zato je kapital iskal donos v tveganju in potiskal tečaje navzgor. Razlika med varnimi in tveganimi naložbami je sicer obstajala, vendar v praksi ni igrala pomembne vloge, ker varna alternativa ni ponujala ničesar. Danes je slika drugačna. Danes obstaja tudi brez tveganja že povsem zadovoljiv donos, zato je razlika med varnim in tveganim ponovno ključna in postaja osnovno merilo vsake investicijske odločitve.