Denar za inovativna podjetja je še na voljo

Datum velikega finala še neznan

Na izziv PowerUp! se je do roka, 10. marca, prijavilo 425 podjetij v zgodnji fazi rasti iz 24 držav Srednje in Vzhodne Evrope. Večinoma zagonska podjetja imajo priložnost za pridobitev vlagateljev, podpore v znanju, pa tudi za 65.000 evrov nagrad.Družba EIT InnoEnergy predstavlja motor evropske preobrazbe v energijsko vzdržno družbo. Letošnje rekordno število prijavljenih kandidatov in slabi gospodarski obeti le še potrjujejo, kako pomembno je podpirati podjetja v regiji pri njihovi stabilizaciji in rasti. »Izziv inovativnim podjetjem ponuja priložnost, da se potegujejo za večmilijonsko naložbo in se pridružijo mreži EIT InnoEnergy. Ta podjetja bodo deležna številnih oblik podpore, denimo pri izboljšanju in razvoju produkta, pilotnih projektih, strategijah vstopa na trg, vstopu na mednarodni trg, širitvi ter nadaljnjih možnostih financiranja,« pravijo.Med prijavljenimi kandidati je letos rekordno število zagonskih podjetij, kar 360 se jih bo v svojih državah potegovalo za nacionalni naziv 'start-up leta'. Te ekipe se bodo potegovale tudi za denarne nagrade v vrednosti do 65.000 evrov in druge spodbude vodilnih partnerjev, kot so Amazon Web Services, Revolut in SpeedUp Group.»Odločali smo se, ali nadaljevati program kljub strogim vseevropskim ukrepom za zajezitev novega koronavirusa,« je povedal, direktor za Srednjo Evropo v družbi InnoEnergy. »Odločili smo se nadaljevati prav zaradi tega, čeprav s spletno izvedbo na varen in odgovoren način. Še naprej želimo podpirati inovativna podjetja ter jim tako pomagati preživeti, se razvijati in uspešno poslovati v času, ko so gospodarske napovedi precej črnoglede. Prav zdaj, ko bodo morda zanje številni kanali in viri na trgu usahnili, bomo s pomočjo Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo še naprej podpirali inovativne podjetnike s finančnimi sredstvi, znanjem in dragocenimi partnerstvi.«Nacionalni izbirni postopek in finalni izbor bosta potekala na spletu od začetka aprila do konca maja. Odločitev o terminu in lokaciji mednarodnega velikega finala bo sprejeta v prihodnjih tednih glede na omejitve zbiranja ljudi v državah znotraj regije. Slovensko tekmovanje PowerUp! bo letos (na spletu) na dan Zemlje, 22. aprila.