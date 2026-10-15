Denarna oblast ne more reševati fiskalnih težav posameznih vlad

Zaostrene gospodarske razmere in visoka inflacija so ene od osrednjih tem zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke. Trenutno gospodarsko okolje pa zaznamujejo tudi vse višji globalni dolg in naraščajoči stroški zadolževanja držav. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je ocenil, da ECB ohranja inflacijska pričakovanja pri svojem cilju in da pri tem ne more biti rešitev za države, ki svoje fiskalne politike ne morejo spraviti v okvire. Letošnje redno letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB), ki tokrat poteka v Bangkoku, v ospredje ponovno postavlja zaostrene gospodarske razmere, ki jih zaznamujejo vojna na Bližnjem vzhodu in druge geopolitične napetosti. Ob tem je pomembno, da se je tako svetovno kot tudi evrsko in še posebej ...