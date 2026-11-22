Znane so nominiranke za prestižni naziv, ki v ospredje postavlja ženske v tehniki in znanosti. Katera bo s svojo zgodbo najbolj navdihnila mlade, bo znano 13. januarja 2027 na slavnostni podelitvi naziva Inženirka leta 2026 v Cankarjevem domu. Pod okriljem iniciative Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost (STEM), poteka že deveti izbor Inženirka leta. In sicer v soorganizaciji revije IRT3000 in družbe Mediade ter v sodelovanju s številnimi partnerji. Lanskoletni izbor Inženirka leta. FOTO: Matej Družnik/DeloAktualna inženirka leta Eva Pirc potrjuje moč zgleda za mlade, saj poudarja, da projekt Inženirka leta nedvomno ruši mite in spreminja splošni pogled na ženske v tehniki, so zapisali v sporočilu za javnost. »A če želimo ...