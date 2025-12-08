  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Deset kandidatov za guvernerja Banke Slovenije

    Med prijavljeni vsaj dva viceguvernerja in bančnik iz ene od komercialnih bank.
    FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    FOTO: Leon Vidic/Delo
    Janez Tomažič
    8. 12. 2025 | 16:50
    8. 12. 2025 | 16:52
    3:04
    A+A-

    Danes ob 15. uri se je iztekel rok ponovljenega poziva za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije – guvernerja. V Uradu predsednice Republike Slovenije smo v postavljenem roku prejeli 10 prijav, so sporočili iz urada predsednice, kjer dodajajo: »Po pregledu vseh kandidatur, prejetih v okviru javnega poziva, bomo v Uradu predsednice Republike Slovenije v najkrajšem možnem času opravili pogovore s prijavljenimi kandidati. Nato se bo predsednica republike v okviru postopka sestala tudi z vodji poslanskih skupin v Državnem zboru, nepovezanima poslancema in predstavnikoma narodnih skupnosti. Predsednica mora predlog podati v 30 dneh po izteku roka za oddajo predlogov. Državni zbor pa mora nato o predlaganem kandidatu glasovati v 30 dneh.

    Kdo so prijavljeni uradno ni znano. Smo pa izvedeli, da se je za mesto guvernerja Banke Slovenije prijavil viceguverner Milan Martin Cvikl s podporo Marka Voljča, finančnega strokovnjaka in mednarodnega svetovalca. Sam se je prijavil Miha Mihič, bančnik iz Delavske Hranilnice, že prejšnji teden pa je kandidaturo napovedal tudi Primož Dolenc, namestnik guvernerja, ki Banko Slovenije zastopa na sejah.

    Centralna banka je brez guvernerja od 8. januarja letos, ko se je šestletni mandat iztekel dotedanjemu guvernerju Boštjanu Vasletu, državni zbor pa na to mesto ni imenoval nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa, kot je na podlagi julija lani objavljenega poziva predlagala Nataša Pirc Musar. V koaliciji so takrat vztrajali pri svoji kandidatki - državni sekretarki na ministrstvu za finance Saši Jazbec. Ali se je Jazbec prijavila, za zdaj ni znano.

    DZ bi lahko o kandidatu za guvernerja odločal na redni januarski seji, lahko pa tudi pozneje, a najkasneje do 6. februarja. Vendar to pomeni, da bi glasovanje morali opraviti na izredni seji DZ, predvidevajo v uradu predsednice. Glasovanje o guvernerju v DZ je tajno, za imenovanje pa je potrebna absolutna večina, torej 46 glasov.

    Če bo glasovanje uspelo, bo v Banki Slovenije stekel postopek ugotavljanja usklajenosti izvoljenega kandidata z določbami člena zakona o Banki Slovenije glede nezdružljivosti opravljanja funkcij s funkcijo guvernerja. Ta postopek lahko po zakonu traja največ tri mesece, običajno pa približno mesec dni. Novega guvernerja Banke Slovenije bi tako lahko po izračunih urada predsednice republike dobili najprej konec februarja, najkasneje pa konec aprila.

    Več iz teme

    Banka Slovenijeguverner Banke Slovenijepredsednica države

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

