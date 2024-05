Devet od desetih mestnih občin zvišalo nadomestilo za stavbno zemljišče

V nadaljevanju preberite:

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) je višje v primerjavi z lani od nekoliko več kot štiri pa vse do 15 odstotkov. Le ena med desetimi mestnimi občinami, ki so odgovorile, ga je ohranila na enaki ravni kot leto prej. Kje so ga najbolj podražili in katera občina med vsemi izstopa, preberite v nadaljevanju.