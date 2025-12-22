Dewesoft prevzemno tarčo našel v Mariboru

Podjetje Dewesoft je pridobilo 51-odstotni delež v podjetju IRNAS, ki se bo 1. januarja 2026 preimenovalo v DEWEsoft RealTime. Podjetje bo znotraj skupine Dewesoft prevzelo vlogo osrednje enote za razvoj sistemov v realnem času in vodilo razvoj širitev na področju naprednih krmilnih sistemov. Nakup je del dolgoročne strategije podjetja Dewesoft, ki vključuje širitev na področje realnočasovnih sistemov, so sporočili iz tega podjetja.

Jure Knez, soustanovitelj in predsednik Dewesofta, je pojasnil: »V Dewesoftu verjamemo v gradnjo ekosistema znanja, ki nas povezuje s podjetji in strokovnjaki na specifičnih nišnih področjih. Naša vizija je ustvariti mrežo, ki nam omogoča, da ostajamo prilagodljivi in agilni v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju. Ključno pa je, da vsako širitev ali prevzem oblikujemo smiselno – tako s strokovnega vidika kot v skladu z našimi vrednotami. Izjemno vesel sem, da se je Dewesoftu pridružila ekipa vrhunskih slovenskih strokovnjakov, od katerih se bomo lahko tudi mi učili, skupaj razvijali nove tehnološke rešitve in odkrivali nove poslovne priložnosti na globalnih trgih.« Knez je po lestvici Managerja eden najbogatejših Slovencev.

Podjetje Dewesofta je z leti postalo multinacionalno podjetje, ki razvija visoko inovativne merilne inštrumente, le-te pa poganja mednarodno nagrajena programska oprema dewesoftX. Ustanovljeno je bilo leta 2000 v Trbovljah. Za razvoj podjetja trenutno skrbi več kot 200 sodelavk in sodelavcev v Sloveniji, skupaj z 21 hčerinskimi podjetji po vsem svetu pa je skupno število zaposlenih že več kot 400.

V zadnjem obdobju Dewesoft raste tudi s ciljanimi prevzemi, lani so, denimo, kupili hrvaško družbo Veski, leta 2019 pa dve družbi v Avstriji.

Kdo je prevzemna tarča?

DEWEsoft RealTime bo združeval poglobljeno strokovno znanje skupine Dewesoft na področju testiranja in meritev ter dolgoletne izkušnje podjetja IRNAS na področju vgrajenih realnočasovnih sistemov. Združitev omogoča razvoj rešitev, ki povezujejo merilne, testne in krmilne funkcionalnosti na enotni tehnološki osnovi. To prinaša krajše razvojne cikle, večjo predvidljivost pri implementaciji sistemov ter dolgoročno podporo strankam obeh podjetij po vsem svetu.

Luka Mustafa, izvršni direktor podjetja DEWEsoft RealTime: »Ustanovitev podjetja DEWEsoft RealTime predstavlja pomemben mejnik v razvoju našega podjetja in jasno usmeritev v prihodnji razvoj naprednih realnočasovnih sistemov na globalnih trgih. Ekipa se veseli novih tehničnih izzivov v enem tehnološko najbolj inovativnih okolij v Sloveniji ter priložnosti za vstop na globalni trg z novimi, nastajajočimi produkti prek uveljavljene prodajne mreže podjetja Dewesoft.«

IRNAS je razvojno podjetje, ustanovljeno leta 2014, ki danes zaposluje 16 visoko usposobljenih inženirjev, produktnih vodij ter znanstvenikov. Podjetje deluje kot interdisciplinarna ekipa, osredotočena na razvoj naprednih vgrajenih in real-time sistemov za industrijske, znanstvene in medicinske aplikacije. IRNAS je lani zbral 2,1 milijona evrov prihodkov in 377.000 evrov čistega dobička.