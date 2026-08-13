Die Presse: Upor nezadovoljnih delničarjev Addiko banke

Medtem ko je NLB neuspeli poizkus prevzema avstrijske Addiko banke že pustila za seboj in se usmerja v druge priložnosti, pa za delničarje Addika prevzemna saga, kot kaže, še ni končana. Avstrijski častnik Die Presse poroča o uporu delničarjev, kar v neprijeten položaj postavlja avstrijskega regulatorja, ki mora preveriti ustreznost postopkov. Po poročanju časnika je bil komisiji podan predlog za začetek naknadnega postopka o ugotavljanju ustreznosti prevzemne ponudbe. A začetku postopka mora odločiti senat komisije. Ko bo postopek začet, pa imajo upravičeni delničarji, to so praviloma delničarji z več kot enoodstotnim deležem, da se postopku pridružijo. Komisija nato vsebinsko preiskuje zadevo, v kateri lahko na primer pregleda sklenjene pogodbe med povezanimi delničarji in najame ...