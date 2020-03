Digitalizacija in viličarji v praksi

Celotna oskrbovalna veriga postaja odvisna od kupcev, logistika pa jo mora servisirati bolje kot kadarkoli do zdaj – od drobljenja naročil, poslovanja brez zalog, dobav just-in-time, potrebah po sledljivosti. Časi za izvedbo naročil se krajšajo, obseg naročil je raznovrsten in naročnikove želje bolj personalizirane.»Naročeno danes« vse bolj pomeni »dostavljeno danes«. To zahteva zmogljive in prilagodljive logistične verige s pravo stopnjo avtomatizacije, ki kljub večji produktivnosti in fleksibilnosti zagotavljajo večjo varnost vseh v procesih. Zmanjšanje napora in poškodbIntralogistični izzivi, kako čim bolje ...